Bloomberg: США направляють флот супертанкерів для перевезення нафти до Європи

Цього місяця Європа збирається імпортувати рекордну кількість американської нафти все більше покладаючись на великі танкери, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це відбувається через те, що санкції щодо російської нафти змінюють глобальні торгові шляхи. Судна, що перевозять до 1,84 млн барелів на день, мають прибути з Перської затоки у березні.

"Тим часом, судна меншого розміру стають дедалі дорожчими, оскільки для перевезення російської нафти до Азії замовляється дедалі більше суден" , - йдеться у матеріалі.

Bloomberg вважає, що торговий бум є ще одним побічним продуктом війни Росії з Україною та санкцій, які Захід у відповідь на це наклав на РФ. Агенство вважає, що зробить флот менш ефективним, тим самим скоротивши загальну кількість танкерів, які перевозять приблизно 40% світової нафти.

"Загалом 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, та 16 суден класу Suezmax мають прибути до Європи із затоки США цього місяця. Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% рік тому. Супертанкери можуть перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько 1 мільйона" , - пояснили у Bloomberg.

Нагадаємо, що ціни на нафту зросли у четвер, 16 березня, після падіння до 15-місячного мінімуму на попередній сесії. Ринки дещо заспокоїлися після того, як швейцарські регулюючі органи надали Credit Suisse фінансову допомогу.

Країни-члени "Великої сімки" мають намір зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.