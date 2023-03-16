Сунак: Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише уряд Великої Британії.

За його словами, дане питання було обговорено з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у четвер, 16 лютого.

"Великобританія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання" , - сказав Сунак.

Він також заявив, що Велика Британія і надалі продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних Сил України.

Нагадаємо, Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це довгострокове рішення.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

Додамо, що посол України в Британії Вадим Пристайко заявляв, що настала черга підготовки українських морських піхотинців у Британії.