Белый дом: Рішення Польщі надати літаки Україні не спонукатиме США відправити F-16

Сполучені Штати як і раніше не планують відправляти в Україну американські літаки F-16 попри рішення Польщі надати винищувачі, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі відмовився схвалити рішення, сказавши, що, на його думку, США не слід "характеризувати рішення Польщі тим чи іншим чином".

"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16. Це суверенні рішення будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення" , - сказав він, додавши пізніше: "Вони самі визначають не тільки те, що вони збираються дати, а й те, як вони збираються це охарактеризувати".

Президент США Джо Байден раніше заявив, що постачання американських винищувачів наразі не розглядають, хоча він і не виключив їх повністю.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Як відомо, Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року. 15 березня уряд почав розглядати питання, але поки неофіційно і ніяких рішень не приймали.