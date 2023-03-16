CNN: У США вважають, що Росія знайшла уламки збитого безпілотника

Сполучені Штати вважають, що Росія знайшла в Чорному морі деякі дрібні уламки збитого американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

За словами офіційного представника, знайомий із ситуацією, знайдені уламки скловолокна або невеликі шматочки дрона MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Пізніше росіяни заявили, що БПЛА нібито ніхто не чіпав і він сам упав у Чорне море.

Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.

Проте Сполучені Штати Америки видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

Сьогодні Росія заявила, що знайшла дрон США MQ-9 Reaper, який збили винищувачі Су-27 над Чорним морем. Безпілотник нібито виявили у морі за 60 кілометрів від Севастополя.