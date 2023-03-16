В Україні запропонували спростити ввезення гуманітарної допомоги

Народні депутати внесли до Верховної ради законопроект, яким пропонується спростити процедуру ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пояснювальна записка до документа.

Автори законопроекту зазначають, що необхідність спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги виникла, оскільки відповідна постанова Кабміну не діє на практиці. Її положення не узгоджуються із законом "Про гуманітарну допомогу", який було затверджено ще у 1999 році.

Головною метою ініціативи є зміни до закону, які відповідатимуть воєнному стану в Україні.

Зокрема, парламентарі пропонують:

погодити окремі терміни та процедури з урахуванням війни;

закріпити повноваження Кабміну на встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою;

створити правові підстави для розширення переліку отримувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану;

врегулювати питання правового статусу транспортних засобів, що визнаються гуманітарною допомогою;

удосконалити порядок надання гумдопомоги іншим державам;

скасувати обов'язкову щомісячну звітність про надходження та розподіл гуманітарної допомоги до того, як буде запроваджено можливість надання відповідних документів в електронній формі.

Нагадаємо, раніше Ізраїль анонсував розширення гуманітарної допомоги Україні.