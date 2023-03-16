Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: винним не вдасться сховатися

Президент Володимир Зеленський у річницю бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі заявив, що Україна знайде усіх винних, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

Зеленський вважає, що вчинений росіянами злочин у Маріуполі являється одним з найстрашніших у цій війні. Президент нагадав, що у будівлю драмтеатру від російських обстрілів переховувались жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Драмтеатр був цивільним об'єктом, який росіяни знищили свідомо.

"Настане день - і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день - і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день - і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів" , - заявив президент.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів.

За даними міськради тоді загинуло близько 300 людей, але інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару кількість загиблих могла становити близько 600 людей.