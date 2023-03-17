ISW: Через війну Росія втрачає вплив у країнах СНД

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію з перекиданням російських військ з інших пострадянських країн в Україну і прийшли до висновку, що в цих державах РФ "втратить військовий вплив", повідомляє Українська правда.

Передислокація Росією елементів своїх так званих "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію, – зазначається у звіті.

Аналітики нагадують, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової широкомасштабної атаки на Нагірний Карабах.

Пашинян заявив, що "Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримати перемир'я у Нагірному Карабасі за договором від 9 листопада 2020 року".

Експерти заявляють, що так звані "миротворчі сили" Росії в Нагірному Карабасі, найімовірніше, не мають достатньої чисельності. Адже російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної російської миротворчої бригади – з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року.