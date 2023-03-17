Генштаб: ЗСУ за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ та вертоліт

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 163 320 солдатів, 3 506 танків, 6 823 ББМ та 290 вертольотів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3506 (+2) од.

бойових броньованих машин – 6 823 (+13) од.,

артилерійських систем – 2 552 (+13) од.,

РСЗВ – 504 (+1) од.,

засобів ППО – 265 (+0) од.,

літаків – 305 (+0) од.,

вертольотів – 290 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0) од.,

крилатих ракет - 907 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од.,

спеціальної техніки – 258 (+1) од.

Дані уточнюються.