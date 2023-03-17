Генштаб: ЗСУ за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ та вертоліт

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ та вертоліт
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 163 320 солдатів, 3 506 танків, 6 823 ББМ та 290 вертольотів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3506 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 6 823 (+13) од.,
  • артилерійських систем – 2 552 (+13) од.,
  • РСЗВ – 504 (+1) од.,
  • засобів ППО – 265 (+0) од.,
  • літаків – 305 (+0) од.,
  • вертольотів – 290 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 907 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 258 (+1) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics