Американці запустили інший безпілотник над Чорним морем

За даними видання "Крим.Реалії", США направили новий розвідувальний безпілотник у бік анексованого Росією українського Криму. За даними сервісу Flightradar, RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 попрямував до Чорного моря.

БПЛА зайшов до акваторії Чорного моря – кілька годин до цього він кружляв у повітряному просторі Румунії.

Повідомляється, що безпілотник злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія.

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, в якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.