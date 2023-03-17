Нардеп від «Євросолідарності» Забродський складає мандат
Народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Забродський написав заяву про складання депутатського мандату, повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, повідомляє Українська правда.
На підтвердження своїх слів Юрчишин оприлюднив заяву Забродського.
Наразі на сайті Верховної Ради опубліковано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Забродського.
Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.