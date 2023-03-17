Нардеп від «Євросолідарності» Забродський складає мандат

Народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Забродський написав заяву про складання депутатського мандату, повідомив нардеп Ярослав Юрчишин﻿, повідомляє Українська правда.

На підтвердження своїх слів Юрчишин оприлюднив заяву Забродського.

Наразі на сайті Верховної Ради опубліковано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Забродського.

Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.