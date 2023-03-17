Шойгу нагородив російських льотчиків за американський беспілотник

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нагородив медалями екіпаж Су-27, дії якого, за даними Пентагону, спричинили падіння в Чорне море дрона США MQ-9 Reaper, повідомляє Ділова столиця.

У поданні до нагороди йдеться про те, що пілоти "запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору, установленого з метою проведення спеціальної воєнної операції".

У відомстві Шойгу стверджують, що БПЛА нібито летів із вимкненими транспондерами й реактивний СУ-27 наблизився до нього "з метою ідентифікації". Після цього MQ-9 Reaper втратив керування і впав у воду, ідеться в повідомленні.

За даними Пентагону, російський льотчик навмисно пролетів перед безпілотником, кілька разів зливав паливо і зачепив його пропелер. 16 березня американське командування у Європі опублікувало відео, яке це підтверджує.