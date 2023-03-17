З полону у Сирії повернули українських жінок та дітей — ГУР

Співробітники ГУР Міноборони України провели операцію зі звільнення з полону та евакуації громадян України, які утримуються в жахливих умовах на території Сирії. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

Зокрема, військові розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей.

Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон України.

У ГУР заявили, що навіть в умовах агресивної війни РФ Україна «не забуває своїх громадян у біді і прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі».