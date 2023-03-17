Трейдери створюють флот супертанкерів для постачання нафти із США до ЄС

За інформацією Bloomberg, цього місяця Європа має намір імпортувати рекордну кількість американської нафти, все більше покладаючись на великі танкери, оскільки санкції проти нафти РФ змінюють світові торгові шляхи, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з даними відстеження танкерів, у березні з узбережжя США прибудуть судна, які перевозитимуть до 1,84 мільйона барелів на день. Тим часом менші танкери стають все дорожчими, і їх частіше бронюють для транспортування російської нафти до Азії.

Торговий бум є ще одним наслідком війни Росії проти України та санкцій. Це, ймовірно, робить флот танкерів менш ефективним, тим самим підриваючи загальну пропозицію танкерів, що транспортують приблизно 40% світової нафти.

Усього 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, та 16 суден класу Suezmax мають прибути до Європи цього місяця. Ці великі судна зараз перевозять близько 60% нафти на маршруті, порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, Suezmax – близько 1 мільйона.

Зазвичай для перевезення використовують менші танкери, відомі як Афрамакс, місткістю близько 700 тисяч барелів. Частково це пов'язано з тим, що в Європі є лише кілька портів, здатних приймати супертанкери, які зазвичай зарезервовані для найдовших подорожей.

Проте сьогодні танкери Афрамакс дефіцитні, оскільки трейдери бронюють судна для перевезення дедалі більшої кількості російської нафти до Азії. Великі імпортери, такі як Китай та Індія, забирають великі обсяги, оскільки західні покупці відмовилися від вантажів через санкції проти РФ.

В результаті цього найняти найбільші танкери для транспортування нафти зі США до Роттердама стало відносно дешево. За словами аналітика Віктора Катона, для супертанкеру ця вартість становить близько $2,70 за барель нафти. Для танкера Афрамакс на тому самому маршруті вона становить близько 8,50 доларів за барель.

Крім того, все більше американських танкерів класу Suezmax прибувають до Європи частково заповненими, оскільки це дешевший варіант, ніж бронювання танкерів Афрамакс на основі ціни за барель. Дедалі більше американських вантажів також розвантажуються у кількох європейських портах, оскільки є різні покупці.