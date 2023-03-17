Зеленський збирав Ставку: розглянули ситуацію в найскладніших точках фронту

В п’ятницю 17 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі.

Крім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб.

Вказується, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.