Чи може новий LG G3 стати найкращим телевізором 2023 року

LG оголосила про запуск лінійки 4K OLED-телевізорів G3, а також вказала, що попередні замовлення на них приймає з 6 березня 2023 року, забезпечивши відвантаження наприкінці місяця. У цей період вони будуть доступні в інших продавців. OLED-телевізори﻿ бренду завжди займали верхні позиції у рейтингах кращих моделей, і нове покоління також претендує на лідерство.

Які характеристики дозволять їм вважатися найпреміальнішими у 2023 році – дізнаєтесь зі статті.

Дизайн LG G3

Попереднє покоління G2 належало до серії Gallery, у нових телевізорах компанія відійшла від такого брендингу. Однак дизайн преміум-класу зберігся і його не знайти в інших пристроях. Тепер це One Wall Design.

Екран обрамляє гладку металеву рамку. Конструкція кріплення відрізняється нульовим проміжком, тому він прилягає до стіни так щільно, як ви не побачите більше ніде.

Панель обладнана чотирма входами HDMI 2.1. Для комфортного перегляду вона покрита шаром антивідблиску. З технологією WOLED власники телевізорів можуть не турбуватися про вигорання пікселів щонайменше 5 років. Серія також включає інтеграцію зі звуковими панелями, вихід для саундбару, Wi-Fi для швидкого з'єднання із зовнішнім пристроєм.

Продуктивність моделі

За виконання функцій у G3 відповідає новий процесор Alpha 9 Gen 6. Він дозволяє використовувати досягнення штучного інтелекту ― технології:

Dynamic Tone Mapping Pro;

HDR Expression Enhancer;

Brightness Booster Max;

AI Picture Pro;

AI Sound Pro;

персоналізацію налаштувань картинки.

Завдяки технології OLED Dynamic Tone Mapping Pro, якість зображення контенту з високим динамічним діапазоном (HDR) значно покращується. Її алгоритми ділять кадр на 20000 блоків, після чого кожен із них оптимізують у режимі реального часу.

HDR Expression Enhancer – технологія, яка використовує машинне навчання, щоб підвищити різкість у найбільш значущих місцях зображення, наприклад, на обличчі.