Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2023

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує низку видатків держбюджету на поточний рік, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

Картка законопроекту за підписом президента опублікована на сайті парламенту.

Документ збільшує витрати та надання кредитів спеціального фонду держбюджету за рахунок грантів та допомоги від партнерів ( 445,6 млн грн) більш ніж на 5,5 млрд грн, здійснення додаткових зовнішніх запозичень ( 3,84 млрд грн) та повернення коштів, наданих Мінекономіки для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати допомоги ( 1,27 млрд грн).

Закон передбачає збільшення видатків бюджету на:

1, 35 млрд грн на реконструкцію та модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові);

на реконструкцію та модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові); 1,12 млрд грн на програму відновлення мостів;

на програму відновлення мостів; 1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки;

на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки; 1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні;

на облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні; 365,7 млн грн - Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Також законопроект передбачає 79,9 млн. грн. на закупівлю обладнання для лікарень та 285 млн. грн. на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону

Крім того, закон передбачає передачу Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. ( 52,5 млрд грн) до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та нових напрямків використання коштів Фонду: будівництво житла для тих, хто його втратив, компенсації за знищене житло та можливість відновлення військової інфраструктури.

Додатковим джерелом наповнення Фонду ліквідації наслідків стане продаж активів російських олігархів згідно із Законом «Про санкції».

У той же час документ надає можливість компенсації власникам морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони зазнають пошкоджень або будуть знищені Росією.

Як джерело виплат Кабмін зможе використати кошти Дорожнього фонду.

У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік. На національну безпеку та оборону було передбачено 1,1 трлн. ( 50% всього бюджету). Дефіцит заклали у розмірі 38 млрд. доларів.

У лютому 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект зі збільшення видатків бюджету на 5,5 млрд грн.