У Міноборони створять відділ міжнародного права: Резніков розкрив деталі

У Міністерстві оборони України анонсували створення відділу міжнародного права. Він, зокрема, допоможе розслідувати військові злочини росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Ми створюємо відділ міжнародного права в Міноборони. Він сприятиме розслідуванню військових злочинів Росії, впровадженню норм міжнародного гуманітарного права, правил ЄС та стандартів НАТО. Дотримання міжнародного права - це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста" , - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США офіційно визнали російські злочини проти людяності в Україні.

Також ми писали, що розслідування під керівництвом ООН встановило широкий спектр військових злочинів Росії в Україні.