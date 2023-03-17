Кулеба привітав рішення МКС про видачу ордера на арешт Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра у Twitter.

"Колеса правосуддя обертаються: Я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової у зв'язку з насильницькою передачею українських дітей" , - написав він.

Міністр наголосив, що міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за крадіжку дітей та інші міжнародні злочини.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.