У МЗС РФ відреагували на ордер на арешт Путіна

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Кремль не буде виконувати рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про видачу трибуналу президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це Захарова заявила на брифінгу з посиланням на Telegram-канал російської чиновниці.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними" , — сказала вона.

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю, 17 березня видала ордери на арешт Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні. Крім того, ордер видано на арешт уповноваженої з питань прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.За попередньою інформацією, Путін несе відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Примітно, що російські пропагандисти самі опублікували відео, на якому господар Кремля зустрічався з дитячою омбудсменкою РФ. Львова-Бєлова тоді заявила, що всиновила 15-річного підлітка із захопленого Маріуполя Донецької області завдяки господарю Кремля.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець раніше нагадував, що у примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації.