Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати

Президент РФ Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Костіна.

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової.

Це означає, що за межами Росії (в країнах, які ратифікували Римський статут – ред.) Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів.

Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності".

За словами Костіна Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок. Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Довідково: Юрисдикція МКС розповсюджується в країнах, що ратифікували Римський статут. Україна не є учасницею Римського статуту. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак їм необхідно буде зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь,Туреччина і Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

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