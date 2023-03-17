Борель про ордер на арешт Путіна: початок процесу притягнення до відповідальності

Рішення МКС видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є початком процесу притягнення до відповідальності, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив лава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє The Gardian.

"Ми цінуємо і підтримуємо роботу МКС" , - додав він.

Його згадка про початок процесу притягнення до відповідальності покликана показати, що ЄС не відмовляється від своєї підтримки спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії - пропозиції, підтриманої Україною, оскільки вона розглядається як необхідна для притягнення до відповідальності всього російського керівництва.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.