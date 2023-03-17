Литва про ордер на арешт Путіна: історична подія та створення нових прецедентів

Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна є історичною подією і створенням нових прецедентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Історія твориться. Ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей створює нові прецеденти. Але історія закінчиться тільки тоді, коли всі воєнні злочини і злочин агресії будуть розслідувані, а винні засуджені" , - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.