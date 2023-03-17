За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли 10 млн застави

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за нього була внесена застава у 9,997 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це він повідомив у Facebook.

Пивоварський уточнив, що суд підтвердив отримання коштів за заставу.

Напередодні, 16 березня, 16 березня ВАКС призначив колишньому міністру інфраструктури Пивоварському заставу в розмірі 10 млн грн за ймовірне зловживання владою.

За даними слідства, у 2015 році Пивоварський видав наказ, який дозволив приватним компаніям стягувати половину корабельних зборів у морському порту "Південний". Акваторія цього порту є державною власністю і перебуває в користуванні Адміністрації морських портів України (АМПУ). Право стягувати корабельні збори має лише держпідприємство, зазначають у НАБУ.

Пивоварський заявляє, що надходження від корабельного збору розподіляються між користувачем портової акваторії (у даному випадку – АМПУ) і власником операційної акваторії причалу (в даному випадку – приватною компанією "ТІС"). Він заявив, що наказ міністерства не є злочином.

Нагадуємо:

22 лютого 2023 року НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у зловживанні службовим становищем, яке нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів у 2015 році. Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.

Його першому заступнику Володимиру Шульмейстеру, який також очолював Тарифну раду міністерства, також було заочно пред'явлено звинувачення.