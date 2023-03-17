Зеленський відреагував на видачу ордера на арешт Путіна

Видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей — незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію" , — йдеться у заяві.

Зеленський заявив, що здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника РФ.

"Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах — усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави" , — додав президент.

Він подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду та всім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість. Глава держави розповів, що наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рішення МКС про видачу ордера на арешт президента РФ словами "Колеса правосуддя обертаються".