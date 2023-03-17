Україна внесла французьку косметичну компанію до списку спонсорів війни

Національне агенство з питання запобігання корупції внесло французьку компанію Yves Rocher до переліку спонсорів війни в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє НАЗК.

Все через те, що вона не вийшла з ринку Росії з початку повномасштабного вторгнення і за минулий рік заплатила податків у казну держави-агресора на 6 млн доларів.

Окрім цього, у базі даних World-Check, куди вносяться спонсори війни, вже є близько 20 компаній, більшість з яких належать Греції та Франції. Серед них відомі в Україні "Бондюель", "Ашан" та "Метро".