Дощ у двох регіонах: Синоптики розповіли про погоду на 18 березня
Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.
Вітер
північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря
Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла.
Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.