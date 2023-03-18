Дощ у двох регіонах: Синоптики розповіли про погоду на 18 березня

Сьогодні, 18 березня, в Україні опадів не очікується. Щоправда, на в Одеській області та в Криму може мрячити невеликий дощ, при цьому буде тепло до +12, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на в Одеській області та в Криму місцями невеликий дощ.

Вітер

північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вдень 5-10° тепла, на півдні до 12°; в Карпатах вдень 2-7° тепла.

Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.