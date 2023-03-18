НБУ з 13 по 17 березня продав на міжбанківському валютному ринку 376 млн. доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 березня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 376,22 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані НБУ.

Таким чином, центробанк понівечив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він продав 277,88 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 404,77 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 6 343,47 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у лютому скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем до 2 431,0 млн доларів.

Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року. Але для цього НБУ потрібно отримати ефективні інструменти управління ризиками.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.