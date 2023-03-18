Байден: Ордер на арешт Путіна виправданий, він явно вчинив військові злочини

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна є виправданим, оскільки російський президент явно вчинив військові злочини, повідомляє Ділова столиця.

Слова Байдена цитує The New York Times.

"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини" , – сказав Байден.

Байден наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".

При цьому він відзначив, що США не є членом МКС.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача ордера на арешт російського диктатора Владіміра Путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що російський диктатор Владімір Путін у будь-який момент може постати перед Міжнародним кримінальним судом.