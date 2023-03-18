ГУР: Ракетні удари по Україні вже не змінять докорінно ситуації

Російські війська й далі продовжуватимуть свою тактику ракетного терору. Але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику ворог вже не зможе, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорть заява представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується" , - каже Юсов.

Він зазначив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало" , - зазначив Юсов.

За його словами, якщо говорити про "Калібри", "Іскандери", "Кинжали", то "це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну".

"Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 - це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе" , - зауважив Юсов.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Україну іранськими "Шахедами". Сили ППО знищили 11 із 16 випущених дронів. Але є влучання в Дніпропетровській області по об'єкту інфраструктури в Новомосковську, а також зафіксовані прильоти й у Львівській області.

Додамо, тим часом в Силах оборони попереджають, що є загроза ракетних ударів, на що вказують запуски "Шахедів", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.