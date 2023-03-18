Подоляк розповів про "досягнення" Путіна з початку війни в Україні

З початку війни проти України Росія здобула неабияких "досягнень", серед яких вигнання з Європи, знищення власної армії та ордер на арешт диктатора, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, "план" російського диктатора Володимира Путіна ймовірно полягав у:

вигнанні Росії з Європи;

самогубстві "російського світу" в Україні;

самодискредитації й знищення власної ж армії;

економічної ізоляції Росії.

"І, нарешті, ордер на арешт Путана в якості особистої "винагороди". Сильно. Все буде ще гірше для Росії" , - додає радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна й уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.