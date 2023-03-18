Глава МЗС Естонії закликав вигнати російський персонал з Ради Європи

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав Раду Європи звільнити громадян РФ, які все ще працюють в її органах, повідомляє Європейська правда.

Відповідного листа до керівництва РЄ він опублікував у своєму Twitter.

Рейнсалу звернувся до генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, а також чинної президентки Комітету міністрів РЄ, міністерки закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір та висловив свої застереження з приводу того, що у Раді Європи досі багато працівників-громадян Росії.

Урмас Рейнсалу привітав вже розпочаті дискусії з цього приводу та знову наголосив, що вважає неприйнятним ситуацію, що громадяни Росії продовжують працювати в організації після виключення РФ з неї, тим часом Москва продовжує агресію проти України та демонструє цілковиту зневагу до міжнародного права.

"Це дискредитує організацію, яка створювалася для просування наших спільних цінностей – прав людини, демократії та верховенства права у Європі. Також не можна неооцінювати ризик зовнішнього тиску на таких працівників. Тож потрібні додаткові кроки, щоб зберегти довіру до Ради Європи" , - наголошує він.

Урмас Рейнсалу закликає активізувати обговорення і вважати питання невідкладним.

"Не можна допустити, щоби ця проблема дискредитувала саміт лідерів держав та урядів Ради Європи, що проходитиме 16-17 травня. Лідери повинні мати можливість зосередитися на майбутньому організації та конкретних кроках задля покращення захисту прав людини на всьому нашому континенті" , - зазначив міністр закордоних справ Естонії.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

За рік після цього у РЄ заявили, що не шкодують про рішення.

Водночас, зі 120 росіян, які працювали у Раді Європи, близько 90 досі зберігають свої посади – насамперед ті, хто має подвійне громадянство. У ЗМІ лунали припущення, що програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки.