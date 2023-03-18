Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, що це показує, що "ніхто не вищий за закон".

"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування військових злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз" , - сказав Шольц.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

За даними суду, злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, а російський президент несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність

Після цього президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв воєнні злочини.