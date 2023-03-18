Епіфаній розповів, як проходитиме служба у Києво-Печерській лаврі

Про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а мовою богослужінь буде стародавня слов’янська та українська, повідомляє Новое время.

Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній у своєму зверненні.

"У жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією" , — висловився Епфіаній.

Він зазначив, що всі, «хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви», зможуть продовжити служіння в Лаврі. При цьому він закликав її братію сприяти процесу звільнення від «московського ярма».

"Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки — місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи" , — зазначив він.

Очільник ПЦУ додав, що ставиться з повагою до традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, та до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію «русского міра».

"Відкриваючи монастир у складі Помісної церкви, наш Священний синод звернувся до уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені" , — сказав Епіфаній.

Міністерство культури та інформполітики України 10 березня заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП у відповідь заявили про «ультиматум чиновників Мінкульту» та про те, що їхні вимоги не мають юридичних підстав.

За даними LB.ua, Державна аудиторська служба України після перевірки в Лаврі виявила незаконну передачу в користування пам’яток культурної спадщини та 36 незаконних новобудов.

З 1 січня заповідник Києво-Печерська лавра припинив угоди з УПЦ МП про оренду Успенського собору і Трапезної церкви на території Верхньої Лаври. 7 січня вперше в історії предстоятель ПЦУ Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.﻿