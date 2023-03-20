Лідер Китаю у російських ЗМІ озвучив думку про війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін напередодні візиту в Росію розповів про ставлення до ситуації в Україні у статті "Російській газеті", повідомляє Українська правда.

"З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.

Озвучений мною ряд бачень є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Опублікована нещодавно "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи.

Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень.

Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі" , - йдеться у статті.

Крім того, Сі Цзіньпін не оминув теми відносин Китаю і Росії.

У його статті зазначається: "За 70 з лишком років китайсько-російські відносини пройшли дуже непростий шлях. Озираючись на минуле, ми глибоко усвідомлюємо, що сьогоднішній рівень китайсько-російських відносин дався нелегко, слід дбайливо зберігати нев'янучу дружбу між Китаєм і Росією".

Також китайський лідер вказує, що:

російсько-китайські зв'язки постійно набирають нової сили і слугують еталоном міждержавних відносин нового типу.

нинішній візит до Росії спрямований на зміцнення дружби і миру, готовий разом із Путіним намітити нові плани для розвитку російсько-китайських відносин.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заявив, що країна-агресор нібито готова до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заплановано на 20-22 березня.