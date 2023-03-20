Генштаб: ЗСУ знищили за добу 700 окупантів та 16 ББМ ворога

Генштаб: ЗСУ знищили за добу 700 окупантів та 16 ББМ ворога
Фото: Facebook

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили 700 загарбників, 9 артилерійських систем, 16 ББМ, 5 танків ворога та іншу техніку росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько165610 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків - 3537 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 6869 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 2577 (+9) од.,
  • РСЗВ – 5 07 (+0) од.,
  • засобів ППО – 270 (+2) од.,
  • літаків – 305 (+0) од.,
  • вертольотів – 290 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
  • крилатих ракет - 907 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 265 (+3).
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.

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