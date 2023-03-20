Генштаб: ЗСУ знищили за добу 700 окупантів та 16 ББМ ворога
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили 700 загарбників, 9 артилерійських систем, 16 ББМ, 5 танків ворога та іншу техніку росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько165610 (+700) осіб ліквідовано,
- танків - 3537 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 6869 (+16) од.,
- артилерійських систем – 2577 (+9) од.,
- РСЗВ – 5 07 (+0) од.,
- засобів ППО – 270 (+2) од.,
- літаків – 305 (+0) од.,
- вертольотів – 290 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 265 (+3).
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.