Розвідка Британії: ситуація з обороною Авдіївки схожа з Бахмутом

Британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із триваючою обороною Бахмута.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 березня, повідомляє Європейська правда.

Аналітики розвідки відзначають, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.

"За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досягнув певних успіхів" , - зазначають в огляді.

За інформацією розвідки, під Авдіївкою у бойових діях з російського боку задіяний переважно 1-й армійський корпус маріонеткової "ДНР", для багатьох із них це добре знайома місцевість. Сама Авдіївка зазнала великих руйнувань.