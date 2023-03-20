Розвідка Британії: ситуація з обороною Авдіївки схожа з Бахмутом
Британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із триваючою обороною Бахмута. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 березня, повідомляє Європейська правда.
Аналітики розвідки відзначають, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.
"За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досягнув певних успіхів", - зазначають в огляді.
За інформацією розвідки, під Авдіївкою у бойових діях з російського боку задіяний переважно 1-й армійський корпус маріонеткової "ДНР", для багатьох із них це добре знайома місцевість. Сама Авдіївка зазнала великих руйнувань.
"Територію Авдіївського коксохімічного заводу, скоріш за все, розглядатимуть як особливо зручне для ведення оборони місце у подальших бойових діях", - додають в огляді.