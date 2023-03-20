Чиновникам у Кремлі рекомендують відмовитись від iPhone

Співробітникам у Кремлі рекомендують відмовитись від Iphone. Все через те, що нібито техніка Apple схильна до зламу та шпіонажу зі сторони західних спеціалістів.﻿ Про це, з посиланням на Комерсант, повідомляє РБК-Україна.

Таку вказівку чиновники отримали на семінарі на початку березня у Підмосков'ї. Їм порадили поміняти техніку від Apple на смартфони на базі Android, китайські аналоги або відчизняні продукти на базі системи "Аврора".

За їхніми словами, Кремль може закупити для співробітників нові телефони, або ж заборона стосуватиться тільки чиновників, котрі займаються внутрішньою політикою у регіональних адміністраціях.