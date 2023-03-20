Суд вирішив конфіскувати частку Ротенбергів у Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив конфіскувати частки росіян, зокрема - Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.

ВАКС ухвалив застосувати до ряду громадян РФ закон України "Про санкції" щодо стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб. А саме, йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга, а також російських бізнесменів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробагатька.

Власником Ocean Plaza є ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", яким через ТОВ "Авангард-Віларті" володіє кіпрська Ocean Plaza Ltd.

За рішенням суду, у дохід держави буде стягнуто контрольовані ними частки у 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард Віларті" та, відповідно, 66,65% статутного капіталу ТОВ "ІС Либідь", право на яке зареєстровано за "Авангард Віларті".

Таким чином, у дохід держави буде стягнуто дві третини акцій Ocean Plaza, які досі належали російським олігархам. Решта акцій контролюється українським девелопером UDP Holdings Limited бізнесмена Андрія Іванова.

Нагадаємо, 10 травня Печерський райсуд Києва заарештував будівлю торгово-розважального центру Ocean Plaza. Хоча 2 серпня той же суд скасував своє рішення, за кілька днів під арештом опинилися корпоративні права компаній-власників ТРЦ, які передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

3 березня у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.