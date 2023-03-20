Данилов пояснив, як реалізувати мирний план Китаю

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що для реалізації "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська з території країни.

"Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території" , - написав Данилов.

20 – 22 березня Сі Цзіньпін березня відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

Раніше видання Financial Times з посиланням на джерело повідомило, що глава КНР після візиту до Москви може зателефонувати до президента Володимира Зеленського.