СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича на 50 млн
Суд України наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Зазначається, що рішення суду стосується:
- елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
- квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
- двох паркомісць в столиці;
- 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.
Вартість арештованого майна становить майже 50 млн гривень.
"Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України", - пише пресслужба СБУ.
Під час обшуків у квартирі фігуранта виявлено:
- 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
- понад 5,6 тис. набоїв;
- мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.