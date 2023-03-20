СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича на 50 млн

Суд України наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що рішення суду стосується:

елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

двох паркомісць в столиці;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Вартість арештованого майна становить майже 50 млн гривень.

"Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України" , - пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків у квартирі фігуранта виявлено: