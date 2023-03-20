Резерви в енергосистемі зросли, але відключення можливі - Міненерго

У понеділок генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, проте у двох областях можливі відключення світла через ремонт мережної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Завдяки завершенню планових ремонтів на енергоблоках ТЕС зросли доступні резерви потужності.

Водночас на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонт мережної інфраструктури.

Крім того, зазначили в Міненерго, останніми днями відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів Донецької області у районах, що постраждали від ворожих обстрілів.