Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом – ЗСУ

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті. Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

"Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так добре в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямі.

Минулої доби ворог втратив близько трьох рот особового складу (на цьому напрямі - ред.)" , - заявив Дмитрашківський.

За його словами, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – ворог атакує з однієї і тієї ж "посадки". В останні три дні окупанти використовують останні резерви, які мають.