Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку трьох міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Також депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, парламент підтримав відставку віце-прем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.