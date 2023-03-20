Рада припинила повноваження генерал-лейтенанта Забродського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Європейскої солідарності" генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського. Він може отримати посаду в Генеральному штабі, повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення народні депутати відтримали - 307 голосами.

Народний депутат та член фракції "Євросолідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що генерал-лейтенант повертається на військову службу.

За його словами, Забродського планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про те, що Забродський вирішив скласти мандат, стало відомо 17 березня. За даними джерел УП, він може отримати посаду в Генштабі.

Нагадаємо:

Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.