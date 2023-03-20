Боєприпаси для України. Міністри країн ЄС досягли прогресу, - ЗМІ
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу досягли прогресу щодо угоди про спільну закупку боєприпасів для України. Про це, з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяка в Twitter, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Білий дим: угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС повинні підписати план постачання боєприпасів для України. Угода передбачає спільну закупівлю одного мільйона боєприпасів протягом року.
Також в ЄС обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для України.
Сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав схвалити угоду для постачання боєприпасів українським військовим.