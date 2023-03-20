Рада закликала виконати рішення МКС і доставити Путіна в Гаагу

Верховна Рада ухвалила заяву про необхідність притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочини в Україні, зокрема виконати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, повідомляє Українська правда.

Про це говорить постанова № 9122, нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада наполегливо закликає сторони – учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом".

Злочини (Росії в Україні - ред.) здійснюються за прямими наказами вищого політичного і військового керівництва РФ та є грубим порушенням чинних норм міжнародного права, що потребує рішучого і дієвого реагування міжнародної спільноти шляхом притягнення російського керівництва до міжнародної кримінальної відповідальності".

Постанова містить заклик до ООН, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини Росії та вжити всіх можливих заходів для їх розслідування.

Також у постанові міститься звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих внаслідок протиправних дій РФ, та спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України.

За постанову проголосували 335 депутатів.

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