ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України

Міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Запропонувала членам ЄС спільно закупити мільйон снарядів для України. Задоволена, що міністри закордонних справ і оборони блоку схвалили цю ініціативу" , - написала прем'єрка Естонії.

Каллас зазначила, що таке рішення допоможе нарощувати європейську оборонну промисловість та підвищувати безпеку.

До того ж, Боррель зазначив, що 18 країн приєдналися до проєкту Європейського оборонного агентства для збирання та розміщення замовлень у промисловості.

"Ми робимо ключовий крок до виконання наших обіцянок щодо забезпечення України більшою кількістю артилерійських боєприпасів" , - додав він.

Зазначимо, що Угорщина заявила, що не буде брати участь у спільному фінансуванні ЄС закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.

До того ж, в ЄС також обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для потреб України.