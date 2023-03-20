Пісторіус: Німецькі бойові машини Marder вже прямують до України

Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder, про передання яких Берлін оголосив у січні, вже прямують до України, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав перед засіданням Ради Європейського Союзу в понеділок.

Пісторіус зазначив, що центральною темою під час обговорення "знову є і повинна бути підтримка України". Він підкреслив, що Німеччина є "найбільшим прихильником України".

Міністр розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та танках і зазначив, що БМП Marder перебувають в дорозі до України.

"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України" , – додав він.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 одиниць техніки, які мали б прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року.

Перші українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання на бойовій машині піхоти Marder наприкінці січня.