У МЗС України відповіли на шантаж Путіна щодо "зернової угоди"

РФ не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу, а озвучена російським диктатором Володимиром Путіним статистика щодо питань експорту продовольства не відповідає дійсності, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу" , - йдеться у заяві.

Ніколенко зауважив, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу:

Африка - 2,9 млн тонн (11,6%);

Азія - 12,1 млн тонн (48,2%);

Європа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн" , - пояснив речник МЗС.

Він додав, що Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність, світові ціни на продовольство стабілізувалися, а "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду. Ніколенко заявив, що міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити РФ використовувати продовольство як зброю. Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з "зернової угоди".

Нещодавно міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів.

Сьогодні МЗС РФ опублікувало перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.