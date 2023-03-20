В окупованому Джанкої на півночі Криму пролунала серія вибухів
У Джанкої на півночі анексованого Росією Криму ввечері 20 березня пролунали вибухи, можливо, окупанти збили безпілотник, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Крим Реалії, кримські Telegram-канали.
Жителі Джанкоя повідомили про гучний вибух і пізніше про повторні вибухи.
У чатах телеграм-каналів з Джанкоя місцеві жителі припускають, що найімовірніше було збито безпілотника.
Зокрема, в "Типовій Джанкой" опубліковано "попередню інформацію", що був збитий безпілотник, але вона поки не підтверджена.
Російська влада і військові ситуацію поки не коментують.
Тим часом у Джанкої після серії вибухів частково зникло світло.
Російські та кримські Телеграм-канали опублікували відео, на яких, ймовірно, чути звуки вибухів та стрілянина в Джанкої.